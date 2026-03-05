Билеты «в никуда»: учащийся колледжа обманул 70 человек

По данным следствия, 19-летний молодой человек с апреля 2025 по январь 2026 находил на торговой площадке желающих купить билеты на популярные мероприятия.
«В поле его зрения попадали те, кто хотел приобрести билеты на резонансные события: хоккейные матчи, концерты звезд, театральные премьеры и цирковые шоу. Спрос на такие мероприятия всегда высок», — сообщили в СК.
Фигурант втирался в доверие, представляясь перекупщиком или просто человеком, у которого «завалялись лишние билетики», и переводил общение в мессенджеры. Там он договаривался о цене, брал предоплату и пропадал.
Деньги молодой человек тратил на донаты в играх, а для обналичивания подключал знакомых.
На данный момент по делу установлено 70 потерпевших. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК Беларуси. Он заключен под стражу.
Не исключено, что пострадавших от действий злоумышленника могло быть больше.
«Если Вы узнали себя в описании произошедшего, просьба сообщить об этом в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону:
На что обратить внимание при покупке билетов.
Следственный комитет призвал быть бдительными при покупке билетов через Интернет и соблюдать ряд правил.
Так, билеты следует приобретать только у официальных продавцов — на сайтах организаторов, в кассах либо через официальные платежные сервисы, предоставляющие гарантии сделки.
Переводы предоплаты на банковские карты или электронные кошельки физических лиц следует исключить, особенно если продавец настаивает на переходе в мессенджеры.
Коммуникация и расчеты лучше проводить в рамках функционала торговой интернет-площадки — это позволяет использовать встроенные инструменты защиты.
При покупке билетов по заниженным ценам либо в последний момент перед мероприятием следует проявить бдительность.