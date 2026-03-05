Ричмонд
Фермер из Тогучина вернула 1,5 млн рублей гранта после закрытия хозяйства

Женщина не отработала положенные пять лет, ссылаясь на засуху.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимательница из Тогучинского района оперативно вернула в бюджет 1,5 миллиона рублей грантовых средств. Деньги выделяли на развитие хозяйства, но бизнес пришлось закрыть. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Грант фермер получила на строительство помещений, закупку скота, техники и семян. Однако хозяйство прекратило работу раньше срока — не прошло и пяти лет. Женщина объяснила это засухой и отсутствием урожая.

Минсельхоз подал в суд, иск удовлетворили. После возбуждения исполнительного производства должница узнала о долге на Госуслугах и в тот же день вернула всю сумму.