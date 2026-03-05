Подростки группой избили девочку в Караганде: наказана мать одной из участниц

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено дело в отношении женщины, обвиняемой по ч. 2 ст. 127 КоАП РК. Мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении несовершеннолетней дочери 2010 года рождения.
Отсутствие должного внимания и контроля со стороны матери привело к тому, что девочка вместе с другими подростками причинила телесные повреждения другой несовершеннолетней. Действия девочки квалифицированы по ч. 3 ст. 293 УК (хулиганство).
Мать несовершеннолетней относится к категории родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. Она состоит на профилактическом учете в органах полиции, а ее дочь — на внутришкольном профилактическом учете.
Законный представитель признала свою вину, объяснив, что не имела возможности контролировать местонахождение дочери, так как та ушла к бабушке, и дальнейшее ее местонахождение было неизвестно.
Прокурор просил привлечь мать несовершеннолетней к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
Постановлением суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 127 КоАП, и оштрафована на 45 413 тенге. Постановление не вступило в законную силу.