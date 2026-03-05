Омичам рассказали, как мошенники обманывают бизнесменов

В России стремительно растет число хищений у предпринимателей. По итогам 2025 года сумма ущерба от мошеннических схем в отношении бизнеса превысила 1 миллиард рублей, сообщил нашим коллегам infopro54.ru начальник отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России Алексей Зейбель.
По его словам, в прошлом году антифрод-системы банков заблокировали около 140 миллионов операций на 14 триллионов рублей — это потенциальная сумма, которую могли украсть аферисты. Основным инструментом мошенников, как и при обмане физлиц, остается социальная инженерия.
Эксперт перечислил самые распространенные схемы, с которыми сталкивается бизнес, и дал рекомендации, как не попасться на удочку.
Фиктивный тендер с предоплатой. Мошенники представляются крупными компаниями или госструктурами, присылают приглашения на участие в закупках с техзаданием и сметой. Для участия просят оплатить сертификат или внести предоплату 1−5% от суммы контракта. Ни тендера, ни заказчика не существует. Как защититься: проверять номер закупки на официальном сайте, не переводить деньги без договора с электронной подписью, перезванивать заказчику по телефону с официального сайта.
Поддельные платежи. Мошенник делает заказ, присылает скриншот или PDF с отметкой об оплате и убеждает, что деньги зависли в банке. Торопит с отгрузкой товара. После получения продукции исчезает. Как защититься: не передавать товар, пока деньги не поступили на счет, проверять платеж в интернет-банке, прописывать в договоре условие полной предоплаты.
Аренда или продажа чужого помещения. Аферисты размещают объявления об аренде или продаже по цене ниже рынка, просят внести аванс за бронь и исчезают. Либо сдают помещение нескольким арендаторам сразу. Как защититься: требовать выписку из ЕГРН, встречаться с владельцем лично, не платить до подписания договора и передачи ключей, использовать эскроу-счета.
Фишинг и подмена реквизитов. Мошенники взламывают корпоративную почту или регистрируют домен, похожий на оригинал, перехватывают переписку с поставщиками и присылают поддельные счета. Бухгалтер переводит деньги мошенникам. Как защититься: проверять домен отправителя, созваниваться с поставщиком для подтверждения смены реквизитов, использовать двухфакторную аутентификацию и электронный документооборот с подписью.
Инвестиции с предоплатой. Лжеинвесторы хвалят бизнес-проект, обещают крупные вложения, но просят перевести деньги на юридический аудит, страховку или регистрационный сбор. После получения денег исчезают. Как защититься: прекращать общение при требовании предоплаты, проверять инвестора по реестрам и базам, договариваться о компенсации расходов только после сделки.
Мошенничество под видом сотрудника банка или силового ведомства. Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка, ЦБ или МВД, сообщают о подозрительной активности и предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Как защититься: положить трубку, перезвонить в банк по номеру с официального сайта, не сообщать коды и пароли, заблокировать карты при передаче данных.
Вымогательство под видом внеплановой проверки. Мошенники представляются сотрудниками контролирующих органов, сообщают о проверке и угрожают штрафами, предлагая решить вопрос за деньги. Как защититься: проверять информацию о проверке в едином реестре, общаться через официальные каналы, при вымогательстве обращаться в полицию.
Ложные письма от налоговой. Аферисты рассылают письма от имени налоговой о подозрительных операциях или задолженности, предлагая связаться с инспектором через Telegram. Как защититься: игнорировать письма со ссылками на соцсети, проверять информацию в личном кабинете налогоплательщика, звонить на горячую линию.
Фальшивые поручения директора. Мошенники взламывают соцсети руководителя и от его имени рассылают распоряжения о переводе денег подрядчикам. Как защититься: не решать финансовые вопросы в переписке, связываться с директором для подтверждения, обращать внимание на новые номера и странные реквизиты.
Эксперт советует предпринимателям взять за правило проверку, неторопливость и критичность даже к надежным контрагентам. Не платить авансом, сверять счета, перезванивать партнерам по официальным номерам, подключать двухфакторную аутентификацию и при любых сомнениях брать паузу.