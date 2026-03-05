Омичам рассказали, как мошенники обманывают бизнесменов

Фиктивный тендер с предоплатой. Мошенники представляются крупными компаниями или госструктурами, присылают приглашения на участие в закупках с техзаданием и сметой. Для участия просят оплатить сертификат или внести предоплату 1−5% от суммы контракта. Ни тендера, ни заказчика не существует. Как защититься: проверять номер закупки на официальном сайте, не переводить деньги без договора с электронной подписью, перезванивать заказчику по телефону с официального сайта.