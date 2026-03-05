В Азербайджане впервые сообщили о падении иранского дрона

По информации Axar.az, повреждено здание аэропорта. По данным республиканского Министерства здравоохранения, в результате атаки пострадавших нет, передает телеканал Teleqraf.
Со ссылкой на азербайджанский источник Reuters пишет, что на территории аэропорта в Нахичевани упали «запущенные со стороны Ирана ракеты и беспилотники». В результате начался пожар. Официальное заявление последует в ближайшее время, добавил собеседник.
Материал дополняется.
