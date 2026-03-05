Ричмонд
В Азербайджане впервые сообщили о падении иранского дрона

Иранский беспилотник упал на территории аэропорта близ Нахичевани, сообщают азербайджанские агентства Trend и APA. По данным последнего, еще несколько дронов упали в других местах.

По информации Axar.az, повреждено здание аэропорта. По данным республиканского Министерства здравоохранения, в результате атаки пострадавших нет, передает телеканал Teleqraf.

Со ссылкой на азербайджанский источник Reuters пишет, что на территории аэропорта в Нахичевани упали «запущенные со стороны Ирана ракеты и беспилотники». В результате начался пожар. Официальное заявление последует в ближайшее время, добавил собеседник.

Материал дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
