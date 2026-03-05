Пьяная омичка ударила полицейского в грудь и оскорбила его при свидетелях

По версии следствия, ночью в квартире одного из домов Калачинска произошел семейный конфликт. На вызов прибыл полицейский. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина при посторонних оскорбила сотрудника, а затем ударила его рукой в грудь.