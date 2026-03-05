Ричмонд
Пьяная омичка ударила полицейского в грудь и оскорбила его при свидетелях

В настоящее время проводятся следственные действия.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Калачинска, которую подозревают в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, ночью в квартире одного из домов Калачинска произошел семейный конфликт. На вызов прибыл полицейский. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина при посторонних оскорбила сотрудника, а затем ударила его рукой в грудь.

В настоящее время проводятся следственные действия. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

