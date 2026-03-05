Ричмонд
В Омске осуждённый за избиение со смертельным исходом оставлен в тюрьме

Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима и должен выплатить 1 миллион рублей матери погибшего.

Источник: Om1 Омск

Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе приговор Омского областного суда. 27-летний мужчина был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это дело связано с инцидентом, который был снят на видео и размещён в мессенджере Telegram.

В ночь с 13 на 14 ноября 2024 года осуждённый и два знакомых распивали спиртные напитки в цехе в Омске. Во время ссоры один из приятелей начал избивать третьего, а осуждённый снимал происходящее на видео и выкладывал его в интернет. Также он сам нанёс несколько ударов.

Потерпевший был госпитализирован и скончался через две недели от ран, не приходя в сознание. Суд также обязал осуждённого выплатить 1 миллион рублей компенсации матери погибшего.