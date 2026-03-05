В Омске осуждённый за избиение со смертельным исходом оставлен в тюрьме

В ночь с 13 на 14 ноября 2024 года осуждённый и два знакомых распивали спиртные напитки в цехе в Омске. Во время ссоры один из приятелей начал избивать третьего, а осуждённый снимал происходящее на видео и выкладывал его в интернет. Также он сам нанёс несколько ударов.