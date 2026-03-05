В Омске осуждённый за избиение со смертельным исходом оставлен в тюрьме

Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе приговор Омского областного суда. 27-летний мужчина был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это дело связано с инцидентом, который был снят на видео и размещён в мессенджере Telegram.
В ночь с 13 на 14 ноября 2024 года осуждённый и два знакомых распивали спиртные напитки в цехе в Омске. Во время ссоры один из приятелей начал избивать третьего, а осуждённый снимал происходящее на видео и выкладывал его в интернет. Также он сам нанёс несколько ударов.
Потерпевший был госпитализирован и скончался через две недели от ран, не приходя в сознание. Суд также обязал осуждённого выплатить 1 миллион рублей компенсации матери погибшего.