В Уфе при падении наледи пострадали бабушка и внучка

В Уфе прокуратура проверяет информацию о падении наледи на женщину с ребенком. По предварительной информации, сегодня с крыши здания по улице Коммунистической снежная масса упала на 9-летнюю девочку и ее бабушку. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
«Прокуратура Ленинского района Уфы устанавливает обстоятельства случившегося, степень причиненного вреда здоровью потерпевших, даст оценку действиям ответственных лиц на предмет надлежащей очистки крыши от снега и наледи в зимний период. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее «Башинформ» информировал, что в Калтасинском районе снег разрушил кровлю жилого дома.