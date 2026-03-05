В Уфе при падении наледи пострадали бабушка и внучка

В Уфе прокуратура проверяет информацию о падении наледи на женщину с ребенком. По предварительной информации, сегодня с крыши здания по улице Коммунистической снежная масса упала на 9-летнюю девочку и ее бабушку. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.