Цветы на миллион: оптовый продавец тюльпанов попался на налоговых махинациях

Владельцы бизнеса подозреваются в налоговом мошенничестве, реализации продукции по заниженной цене и уклонении от уплаты налогов.
Было установлено, что фермерское хозяйство из Брестской области, кроме основной деятельности, занималось разведением и продажей тюльпанов. При этом весь доход, включая выручку от цветов, облагался по льготной ставке в размере 1%.
В КГК отметили, что среди условий для особого режима налогообложения было то, что доля от реализации продукции в общей выручке должна составлять не менее 50%. Но выручка от продажи тюльпанов к 2022 году уже превышала размер получаемой от реализации сельхозпродукции.
Для сокрытия этого руководитель КФХ с заместителем, который является собственником бизнеса, зарегистрировали подконтрольную компанию и переписали на нее часть доходов от тюльпанов, а ее директором назначили водителя.
Таким образом, за с 2022 по 2025 год КФХ не доплатило налоги на сумму более 1,3 миллиона рублей. Кроме того, были выявлены факты сокрытия выручки от продажи луковиц тюльпанов.
«Продукция реализовывалась за наличный расчет, при этом в учет КФХ вносились заниженные более чем в 20 раз суммы. В ходе изучения изъятых черновых записей КФХ установлено, что только за последние два года от налогообложения сокрыто свыше 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении КГК.
Также были обнаружены случаи налогового мошенничества. Чтобы возместить из бюджета НДС на более чем 950 тысяч рублей, владельцы бизнеса передали в налоговую поддельные документы. В них, в частности, были уменьшены количество и стоимость тюльпанов, проданных гражданам.
В отношении собственника бизнеса, руководителей хозяйства и подконтрольной компании возбуждены уголовные дела. На их имущество наложен арест. У подозреваемых обнаружили и изъяли крупные суммы наличных — 440 тысяч евро и 89 тысяч долларов.