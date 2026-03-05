Цветы на миллион: оптовый продавец тюльпанов попался на налоговых махинациях

«Продукция реализовывалась за наличный расчет, при этом в учет КФХ вносились заниженные более чем в 20 раз суммы. В ходе изучения изъятых черновых записей КФХ установлено, что только за последние два года от налогообложения сокрыто свыше 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении КГК.