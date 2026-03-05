В Омске двое друзей похитили телевизор, угрожая хозяину ножом

В Омске двое приятелей похитили телевизор и телефон, угрожая ножом. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию обратились пострадавшие мужчины 34-х и 39-ти лет.
Первый рассказал правоохранителям, что у него в квартире на улице Бородина были двое приятелей. Во время застолья один из гостей сообщил, что хозяин должен ему денег, ударил его ножом в плечо, а потом вместе с напарником похитил сотовый телефон и телевизор. На такси злоумышленники проследовали в ломбард, а затем сдали похищенный мобильный за 4 200 рублей. Приёмщик отказался брать телевизор, так как он был без электрического кабеля.
«Вернувшись в такси, фигуранты стали конфликтовать с водителем, приставили нож к его горлу и забрали 1 000 рублей. Нападавшие потребовали отдать автомобиль и даже порезали колесо, однако потерпевшему удалось убежать», — уточнили в ведомстве.
В итоге сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Советского округа, ранее судимого за имущественные преступления, а также его 30-летнего приятеля, ранее судимого за разбой и причинение вреда здоровью. Похищенные телевизор и телефон изъяты и будут возвращены владельцу, а обвиняемые заключены под стражу.