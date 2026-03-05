В Омске двое друзей похитили телевизор, угрожая хозяину ножом

Первый рассказал правоохранителям, что у него в квартире на улице Бородина были двое приятелей. Во время застолья один из гостей сообщил, что хозяин должен ему денег, ударил его ножом в плечо, а потом вместе с напарником похитил сотовый телефон и телевизор. На такси злоумышленники проследовали в ломбард, а затем сдали похищенный мобильный за 4 200 рублей. Приёмщик отказался брать телевизор, так как он был без электрического кабеля.