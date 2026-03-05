Ричмонд
Пять лет колонии получил житель Ростовской области за фейк об ударе по ТЦ

Жителя Дона осудили за фейк о Вооруженных Силах России.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в публикации фейка о воздушном ударе по ТЦ. Эту информацию опубликовала пресс-служба Ростовской областного суда.

По данным инстанции, житель Дона изготовил и разместил материал на видеохостинговой платформе. Под видом достоверного сообщения он заявил, что Вооруженные Силы России совершили удар по городскому торговому центру. Также мужчина резко высказался в комментариях в адрес ВС РФ.

Позже, уже в суде, автор фейка признал свою вину.

Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда подсудимого признали виновным в публичном расмотранении ложной информации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Срок наказания составил 5 лет колонии общего режима, также на три года утвердили запрет на работу с потоковыми трансляциями в сети.

