Снег и наледь рухнули на 9-летнюю девочку и ее бабушку: прокуратура Уфы начала проверку

В Уфе прокуратура проверяет инцидент, в результате которого снег и наледь упали на ребенка и пожилую женщину. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно предварительным данным, сегодня днем, 5 марта, с крыши здания на улице Коммунистической сошла снежная масса. Под ней оказались 9-летняя девочка и ее бабушка. Пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура Ленинского района выясняет обстоятельства произошедшего и оценит действия ответственных лиц на предмет надлежащей очистки крыши от снега и наледи. По итогам проверки могут принять меры прокурорского реагирования.
