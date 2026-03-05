Житель Подмосковья стал фигурантом дела о теракте после поджогов сотовых вышек

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель 1996 г. р., подозреваемый в поджогах вышек сотовой связи, — сказала она. — Со слов задержанного, выполняя указания, которые он получил от неизвестного через мессенджер, мужчина перелез через ограждение двух вышек сотовой связи на территории Богородского г. о. и г. о. Балашиха, обложил заранее заготовленной ветошью провода, облил все керосином и поджег».