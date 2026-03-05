Семейная пара из Петербурга обвиняется в изнасиловании троих детей

По имеющимся данным, в правоохранительные органы недавно обратилась 15-летняя дочь. Она сообщила, что на протяжении нескольких лет она, ее 12-летняя сестра и 7-летний брат подвергались со стороны родителей систематическим издевательствам. Описывать подробности ее показаний невозможно из-за исключительной жестокости и циничности происходящего. По словам девочки, сначала отчим (родным отцом Роман является только для младшего сына) принуждал детей раздеваться и делал фото. На этом действия мужчины не прекратились: он начал регулярно совершать в отношении падчериц акты сексуального насилия. Последний инцидент, по словам школьницы, произошел 1 марта. Это переполнило чашу терпения подростка, и она вызвала полицию.