Израиль ударил в Тегеране по складам ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о завершении серии ударов по целям в Тегеране, связанным с баллистической ракетной программой Ирана.

«ВВС Израиля завершили серию ударов по целям в Тегеране, основываясь на разведывательных данных. В рамках ударов ЦАХАЛ поразил инфраструктуру ракетного комплекса. Среди атакованных целей — подземный объект, используемый иранским режимом для хранения баллистических ракет, и склады ракет, предназначенных для использования против самолетов», — утверждается в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, «ЦАХАЛ атаковал несколько пусковых установок баллистических ракет большой дальности», добавили в ведомстве.

