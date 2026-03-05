Израиль ударил в Тегеране по складам ракет

«ВВС Израиля завершили серию ударов по целям в Тегеране, основываясь на разведывательных данных. В рамках ударов ЦАХАЛ поразил инфраструктуру ракетного комплекса. Среди атакованных целей — подземный объект, используемый иранским режимом для хранения баллистических ракет, и склады ракет, предназначенных для использования против самолетов», — утверждается в заявлении армейской пресс-службы.
Кроме того, «ЦАХАЛ атаковал несколько пусковых установок баллистических ракет большой дальности», добавили в ведомстве.