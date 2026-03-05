В Самарской области потушили пожар в доме на площади 150 кв. м

В Самарской области ночью 5 марта в поселке Усть-Кинельский произошел крупный пожар. Горели жилой дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
«Сообщение о возгорании на улице Шоссейной поступило в 00:03. К месту вызова оперативно направили силы и средства для ликвидации огня», — уточнили в сообщении.
К тушению пожара привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Огнеборцы подали три пожарных ствола и задействовали звено газодымозащитной службы. Возгорание локализовали к 00:43, а полностью ликвидировали открытое горение к 01:34. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.