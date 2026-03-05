В Самарской области потушили пожар в доме на площади 150 кв. м

В Самарской области ночью 5 марта в поселке Усть-Кинельский произошел крупный пожар. Горели жилой дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».