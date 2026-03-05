В Югре задержали гендиректора строительной компании за хищение 460 млн рублей

По версии следствия, фирма-застройщик присвоила выделенный аванс, так и не завершив проект. По контракту компания обязалась выполнить весь цикл работ — от проектирования до сдачи больницы в поселке Приобье в эксплуатацию. Получив более 460 млн рублей, подрядчик остановил строительство на начальном этапе. В мае 2025 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке, однако вернуть похищенные средства не удалось.