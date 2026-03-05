В Югре задержали гендиректора строительной компании за хищение 460 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан глава строительной фирмы, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении муниципального контракта. Преступная схема была реализована после победы компании в тендере на возведение участковой больницы в июне 2023 года, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.
По версии следствия, фирма-застройщик присвоила выделенный аванс, так и не завершив проект. По контракту компания обязалась выполнить весь цикл работ — от проектирования до сдачи больницы в поселке Приобье в эксплуатацию. Получив более 460 млн рублей, подрядчик остановил строительство на начальном этапе. В мае 2025 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке, однако вернуть похищенные средства не удалось.
Помимо прямого материального ущерба, действия застройщика привели к срыву сроков обеспечения населения медицинской помощью.
В ходе совместной операции оперативников регионального УМВД и РУ ФСБ России по Тюменской области 42-летний подозреваемый был задержан. В ходе обысков в его офисе и дома следователи изъяли компьютерную технику, финансовую документацию и крупные суммы наличных денег.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями; по решению суда он заключен под стражу. Расследование продолжается.