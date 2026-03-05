Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска показала «пустой» Дубай в ожидании вылета домой 5 марта: 10 кадров

Застрявшая в ОАЭ новосибирская туристка Татьяна Жданова поделилась фотографиями опустевшего Дубая. На снимках — безлюдные улицы, спокойные набережные и туристы, которые коротают время у отеля.

9

Застрявшая в ОАЭ новосибирская туристка Татьяна Жданова поделилась фотографиями опустевшего Дубая. На снимках — безлюдные улицы, спокойные набережные и туристы, которые коротают время у отеля.

«Взрывов не слышно, все тихо. Кто-то даже расслабляется, фотографируется на фоне гостиницы. Мы же просто ждем, когда сможем улететь», — рассказала сибирячка.

Она должна была вернуться в Новосибирск еще 2 марта, но рейс переносят уже в четвертый раз. Несмотря на внешнее спокойствие, обстановка в городе остается напряженной — аэропорт работает с ограничениями, а вылеты возможны только по специальным разрешениям.

Ранее мы рассказывали, что новосибирская авиакомпания S7 прокомментировала ситуацию с застрявшими в Дубае туристами.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше