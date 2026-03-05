Жительница Новосибирска показала «пустой» Дубай в ожидании вылета домой 5 марта: 10 кадров

Застрявшая в ОАЭ новосибирская туристка Татьяна Жданова поделилась фотографиями опустевшего Дубая. На снимках — безлюдные улицы, спокойные набережные и туристы, которые коротают время у отеля.
«Взрывов не слышно, все тихо. Кто-то даже расслабляется, фотографируется на фоне гостиницы. Мы же просто ждем, когда сможем улететь», — рассказала сибирячка.
Она должна была вернуться в Новосибирск еще 2 марта, но рейс переносят уже в четвертый раз. Несмотря на внешнее спокойствие, обстановка в городе остается напряженной — аэропорт работает с ограничениями, а вылеты возможны только по специальным разрешениям.
