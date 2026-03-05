Краевой суд признал законным продление ареста бывшему депутату заксобрания

Константин Окунев (внесен в список экстремистов и террористов) был задержан в пермском аэропорту 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным отделом УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.