Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевой суд признал законным продление ареста бывшему депутату заксобрания

Пермский краевой суд оставил в силе постановление о продлении срока содержания под стражей бывшему депутату заксобрания Константину Окуневу (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает портал Properm.ru.

Источник: Коммерсантъ

Константин Окунев (внесен в список экстремистов и террористов) был задержан в пермском аэропорту 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным отделом УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал бывшему депутату заксобрания меру пресечения в виде содержания под стражей. 10 ноября Пермский краевой суд оставил это постановление в силе. 24 декабря Ленинский суд Перми продлил срок ареста до 28 февраля 2026 года, а в феврале — до 27 апреля 2026 года.