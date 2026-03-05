В Новошахтинске будут судить бывшего инспектора ДПС

В Новошахтинске перед судом предстанет бывший инспектор отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области. Экс-правоохранителя подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщают в СУ СК России по донскому региону.
По версии следствия, инцидент произошел 20 января. В тот день на улице Харьковской автоинспектор получил от водителя, который был за рулем в состоянии опьянения, 20 тысяч рублей. Этой суммой нарушитель откупился от административного протокола.
Позже тот же водитель сам пришел в полицию и во всем сознался. В итоге правоохранителя уволили. Кроме того, на время следствия его отправили под домашний арест. Теперь дело рассмотрит суд, следователи уже передали все собранные материалы.
В Следкоме напоминают: человека, давшего взятку, могут освободить от ответственности, если он сам добровольно придет в полицию и сообщит о факте вымогательства.
