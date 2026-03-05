В Пермском крае мать осудят за гибель младенца и истязание детей

Следствие выяснило, что в апреле прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего сына без присмотра во время купания, что привело к погружению младенца в воду и его гибели. Кроме того, в период с сентября 2024 года по апрель 2025 года женщина систематически избивала двух старших детей и совершала иные насильственные действия.