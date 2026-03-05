В Пермском крае мать осудят за гибель младенца и истязание детей

В Прикамье перед судом предстанет жительница Кудымкара 1992 года рождения, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении со своими детьми, сообщает пресс-служба СК по Пермскому краю.
Следствие выяснило, что в апреле прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего сына без присмотра во время купания, что привело к погружению младенца в воду и его гибели. Кроме того, в период с сентября 2024 года по апрель 2025 года женщина систематически избивала двух старших детей и совершала иные насильственные действия.
По итогам расследования проведены судебно медицинские и генетические экспертизы. Обвиняемая лишена родительских прав на четверых детей, они изъяты из семьи. СК России направил представление в органы профилактики. Уголовное дело поступило в суд.