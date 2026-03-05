Ричмонд
Суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Немана, который за два дня забил до смерти жену

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за убийства.

Суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Немана, обвиняемого в смертельном избиении жены. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 4 июля 2025 года ранее неоднократно судимый, в том числе за убийства, мужчина был в гостях, где избил супругу. Он ударил ее по голове, женщина упала и стукнулась затылком о стену и деревянную тумбу, потеряла сознание, а затем получила пинок в бедро.

Утром следующего дня мужчина снова избил жену. На этот раз бил с силой по голове и телу за услышанные оскорбления.

Несмотря на оказанную медпомощь, через несколько дней женщина скончалась.

Впереди судебное заседание.