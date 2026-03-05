Возбуждено уголовное дело: в Уфе снег и наледь упали на пенсионерку и ее 9-летнюю внучку

В Уфе завели уголовное дело из-за падения снежной массы на двух человек. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Коммунистической. С крыши здания на 71-летнюю женщину и ее 9-летнюю внучку сошли снег и наледь. Обеих с травмами доставили в больницу.
Ранее прокуратура Ленинского района начала проверку обстоятельств происшествия. Теперь Ленинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи, их действиям дадут правовую оценку.
