Воронежские следователи завершили дело о хищении 55 миллионов рублей у 25 человек

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год обвиняемая, испытывая финансовые трудности, придумала схему обогащения. Она брала у знакомых и доверчивых граждан деньги в долг, обещая высокие проценты, а также предлагала поучаствовать в якобы выгодных сделках с недвижимостью. В результате ее действий пострадали 25 человек. Общая сумма ущерба составила около 55 миллионов рублей.