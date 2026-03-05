Воронежские следователи завершили дело о хищении 55 миллионов рублей у 25 человек

Отдел по расследованию преступлений против собственности УМВД России по Воронежу завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства 5 марта.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год обвиняемая, испытывая финансовые трудности, придумала схему обогащения. Она брала у знакомых и доверчивых граждан деньги в долг, обещая высокие проценты, а также предлагала поучаствовать в якобы выгодных сделках с недвижимостью. В результате ее действий пострадали 25 человек. Общая сумма ущерба составила около 55 миллионов рублей.
Ранее не судимая женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.