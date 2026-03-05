Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские следователи завершили дело о хищении 55 миллионов рублей у 25 человек

39-летняя жительница областного центра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Отдел по расследованию преступлений против собственности УМВД России по Воронежу завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства 5 марта.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год обвиняемая, испытывая финансовые трудности, придумала схему обогащения. Она брала у знакомых и доверчивых граждан деньги в долг, обещая высокие проценты, а также предлагала поучаствовать в якобы выгодных сделках с недвижимостью. В результате ее действий пострадали 25 человек. Общая сумма ущерба составила около 55 миллионов рублей.

Ранее не судимая женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.