37-летняя жительница Воронежа отправится в колонию за нападение с ножом

В Воронеже вынесли приговор 37-летней местной жительнице, едва не убившей своего гостя. Левобережный районный суд отправил женщину в колонию общего режима на год и 11 месяцев за то, что она кухонным ножом не менее восьми раз ударила 25-летнего парня в грудь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 5 марта.