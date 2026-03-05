Ричмонд
37-летняя жительница Воронежа отправится в колонию за нападение с ножом

Женщина схватила кухонный нож и не менее восьми раз ударила 25-летнего парня в грудь.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вынесли приговор 37-летней местной жительнице, едва не убившей своего гостя. Левобережный районный суд отправил женщину в колонию общего режима на год и 11 месяцев за то, что она кухонным ножом не менее восьми раз ударила 25-летнего парня в грудь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 5 марта.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в одной из многоэтажек на улице Новосибирской. Согласно материалам дела, подсудимая принимала гостей в арендованной квартире. На почве ревности между хозяйкой вечера и ее молодым гостем завязалась перепалка.

Медэксперты квалифицировали травмы парня как тяжкий вред здоровью и прямую угрозу жизни.