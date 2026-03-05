Под Воронежем замдиректора техникума ответит в суде за «торговлю» дипломными работами

Следственные органы завершили расследование дела в отношении заместителя директора по учебно-производственной работе лискинского филиала вуза, который превратил кураторство выпускников в прибыльный бизнес. По версии следствия, он на протяжении трех лет систематически получал незаконные денежные вознаграждения от учащихся за успешное прохождение итоговой аттестации без фактической проверки их знаний. В общей сложности доказанная сумма полученных им средств превысила 140 тысяч рублей (от десяти студентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 5 марта.
Согласно материалам дела, коррупционная схема действовала с апреля 2020 года по май 2023 года. Обвиняемый, пользуясь полномочиями руководителя дипломных проектов, предлагал студентам «упрощенную» схему получения диплома: за взятки он предоставлял им полностью готовые выпускные квалификационные работы и собственноручно писал на них положительные отзывы.
Преступную деятельность пресекли сотрудники СК и транспортной полиции в ходе совместной операции. Чтобы гарантировать выплату возможных штрафов, следствие добилось наложения ареста на имущество фигуранта, стоимость которого оценивается более чем в полтора миллиона рублей. Теперь мужчине грозит реальный срок по статье за взятки — максимальная санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.