Умер экс-глава транспортной полиции Тольятти, обвиняемый в покровительстве браконьерам

В Жигулевском городском суде Самарской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Дмитрия Казакова.

Источник: Коммерсантъ

Он был обвинен в превышении должностных полномочий, но дело было закрыто из-за смерти подсудимого, сообщили в пресс-службе суда 5 марта.

Следствие установило, что обвиняемый покровительствовал браконьерам в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Он создавал условия для незаконной рыбалки и получал от этого выгоду.

На момент судебного разбирательства Дмитрий Казаков скончался, что стало основанием для прекращения уголовного преследования. При этом в ходе расследования не было найдено доказательств невиновности обвиняемого.