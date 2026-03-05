Ричмонд
Прокуратура начала проверку после травмы подростка в квест-центре Краснодара

Прокуратура проверит квест-центр в Краснодаре после ЧП с подростком.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку после появления в интернете информации о травмировании несовершеннолетней в одном из квест-центров города.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты изучат сведения, опубликованные в сети, и проверят, соблюдались ли требования законодательства при оказании услуг по организации досуга.

Ранее сообщалось, что девочка получила травму правой руки, ей оторвало фалангу безымянного пальца из-за неаккуратных действий актера квест-центра.

Теперь в ведомстве намерены оценить ситуацию и действия работников квеста на улице Красноармейской в Краснодаре. Прокуратура также прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по данному факту. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

