Фигурантом стал уроженец иностранного государства. В ведомстве полагают, что 24 февраля 2026 года он был в вестибюле станции «Проспект Большевиков» и выкрикивал суждения, содержащие положительную оценку деятельности лица, признанного экстремистом и террористом.
Иностранец стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма в Петербурге
Уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма возбудили в Санкт-Петербурге после выкриков пассажира метро о действиях лица, включенного в список экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.