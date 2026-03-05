Ричмонд
Иностранец стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма в Петербурге

Уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма возбудили в Санкт-Петербурге после выкриков пассажира метро о действиях лица, включенного в список экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Фигурантом стал уроженец иностранного государства. В ведомстве полагают, что 24 февраля 2026 года он был в вестибюле станции «Проспект Большевиков» и выкрикивал суждения, содержащие положительную оценку деятельности лица, признанного экстремистом и террористом.

Злоумышленника установили и задержали при содействии оперативных сотрудников регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта.