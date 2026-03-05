В Кунгуре произошло обрушение крыши жилого дома

Сегодня в 07:16 поступил сигнал от оперативного дежурного ЕДДС КМО о обрушении крыши жилого дома. На место происшествия были направлены спасатели ГОР 4. Прибывшие на место вызова специалисты провели разведку квартир жилого дома, эвакуировали обнаруженных жителей и вывели их из дома на улицу. В ходе происшествия никто не пострадал.