Ранним утром 5 марта в Кунгуре произошло обрушение крыши жилого дома в переулке Иренский, сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
Сегодня в 07:16 поступил сигнал от оперативного дежурного ЕДДС КМО о обрушении крыши жилого дома. На место происшествия были направлены спасатели ГОР 4. Прибывшие на место вызова специалисты провели разведку квартир жилого дома, эвакуировали обнаруженных жителей и вывели их из дома на улицу. В ходе происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе поисково-спасательной службы напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам службы.