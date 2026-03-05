В Перми вынесли приговор за гибель подростка после удара лодки гидроциклом

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор 48-летнему жителю города. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина в сентябре 2025 года передал своему 11-летнему сыну для катания гидроцикл.
Мальчик при отсутствии практических навыков и теоретических знаний не сумел обеспечить безопасность движения судна. В акватории реки Мулянки он допустил столкновение с гребной лодкой. В результате столкновения 15-летний пассажир лодки выпал за борт и погиб.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Суд также его лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами сроком на 1,5 года.