В Иркутске экс-начальника осудили за коммерческий подкуп на 23 млн рублей

— Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 23,5 миллиона рублей. В нее вошли деньги, два автомобиля премиум-класса, сотовый телефон и услуги имущественного характера. Взамен начальник помогал подрядчику заключать договоры без конкурса и подписывал документы на завышенные объемы работ, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Чтобы скрыть следы, один из полученных автомобилей стоимостью более 5,5 миллиона рублей фиктивно переоформили через подставной договор купли-продажи.
Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе и легализации имущества. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности на полтора года. Дорогой автомобиль, телефон и эквивалент незаконного дохода — более 23,5 миллиона рублей — конфисковали в пользу государства.
