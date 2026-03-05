В Иркутске экс-начальника осудили за коммерческий подкуп на 23 млн рублей

Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе и легализации имущества. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности на полтора года. Дорогой автомобиль, телефон и эквивалент незаконного дохода — более 23,5 миллиона рублей — конфисковали в пользу государства.