В Иркутске экс-начальника осудили за коммерческий подкуп на 23 млн рублей

Мужчина проведет в колонии строго режима более двух лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 34-летнему экс-начальнику производственно-технического отдела. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР, прокуратуре и МВД региона, с января 2021 по апрель 2024 года он получал от подрядчика коммерческий подкуп за беспрепятственную приемку работ.

— Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 23,5 миллиона рублей. В нее вошли деньги, два автомобиля премиум-класса, сотовый телефон и услуги имущественного характера. Взамен начальник помогал подрядчику заключать договоры без конкурса и подписывал документы на завышенные объемы работ, — уточнили в пресс-службе ведомств.

Чтобы скрыть следы, один из полученных автомобилей стоимостью более 5,5 миллиона рублей фиктивно переоформили через подставной договор купли-продажи.

Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе и легализации имущества. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности на полтора года. Дорогой автомобиль, телефон и эквивалент незаконного дохода — более 23,5 миллиона рублей — конфисковали в пользу государства.

