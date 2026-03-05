Ричмонд
В Свердловской области пожар унес жизни двух человек

В свердловском селе два человека задохнулись в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 марта в Свердловской области пожар унес жизни двух человек. В селе Троицкое на улице Тимирязева загорелся двухэтажный дом. Первый этаж здания использовался как гараж, именно там и возникло возгорание.

— Площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров, однако при тушении на втором этаже дома были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что люди погибли не от огня, а от отравления угарным газом. Из-за возгорания едкий дым заполнил помещение за считанные минуты.

Причиной пожара стало короткое замыкание: из-за него отопительное электрооборудование работало в аварийном режиме.