Утром 5 марта в Свердловской области пожар унес жизни двух человек. В селе Троицкое на улице Тимирязева загорелся двухэтажный дом. Первый этаж здания использовался как гараж, именно там и возникло возгорание.
— Площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров, однако при тушении на втором этаже дома были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Установлено, что люди погибли не от огня, а от отравления угарным газом. Из-за возгорания едкий дым заполнил помещение за считанные минуты.
Причиной пожара стало короткое замыкание: из-за него отопительное электрооборудование работало в аварийном режиме.