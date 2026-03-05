В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж

12 ноября 2024 года фигурант использовал квадрокоптер для получения информации о системе противовоздушной обороны в Сочи. Собранные географические координаты и дополнительные сведения он передал через мессенджер украинской разведке. Керчо понимал, что переданная информация будет использована против Вооруженных сил России и может привести к потерям среди военнослужащих и техники.