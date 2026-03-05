Суд в Ростове вынес приговор за участие в деятельности нацбатальона

Доказано, что в мае 2023 года в городе Кропоткин Краснодарского края подсудимый принял участие в деятельности запрещенной в России террористической националистической организации «Русский добровольческий корпус». С января по ноябрь 2024 года осужденный в беседе оправдывал деятельность участников терсообщества и уговаривал принять участие в ней участие. Кроме того, Суряднов купил шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины и хранил их дома.