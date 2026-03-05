Троих жителей Крыма осудили за разбойное нападение десятилетней давности

Трое жителей Советского района получили сроки за разбойное нападение, совершенное в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что в конце февраля 2014 года пятеро злоумышленников договорились ограбить семью в Советском районе. Они подготовили предметы, похожие на пистолеты, и сделали самодельное оружие — прикрепили металлические детали к палкам.
В масках нападавшие ворвались в дом и жестоко избили хозяев руками, ногами и заготовленными предметами. Двое пострадавших получили открытые черепно-мозговые травмы.
Подавив сопротивление, злоумышленники связали жертв и похитили деньги, золотые украшения и другое имущество на общую сумму более 83 тысяч рублей.
«Обвиняемые установлены и задержаны сотрудниками органов внутренних дел. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновных к лишению свободы сроками на 8 лет 2 месяца, 8 лет 4 месяца и 15 лет. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.