Троих жителей Крыма осудили за разбойное нападение десятилетней давности

Трое фигурантов получили от восьми до пятнадцати лет колонии строгого режима.

Трое жителей Советского района получили сроки за разбойное нападение, совершенное в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что в конце февраля 2014 года пятеро злоумышленников договорились ограбить семью в Советском районе. Они подготовили предметы, похожие на пистолеты, и сделали самодельное оружие — прикрепили металлические детали к палкам.

В масках нападавшие ворвались в дом и жестоко избили хозяев руками, ногами и заготовленными предметами. Двое пострадавших получили открытые черепно-мозговые травмы.

Подавив сопротивление, злоумышленники связали жертв и похитили деньги, золотые украшения и другое имущество на общую сумму более 83 тысяч рублей.

«Обвиняемые установлены и задержаны сотрудниками органов внутренних дел. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновных к лишению свободы сроками на 8 лет 2 месяца, 8 лет 4 месяца и 15 лет. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

