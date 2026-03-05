Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге

Напомним, авария произошла утром 20 июля 2025 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал по проспекту Ленина на автомобиле каршеринга. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, не сбавил скорость сбил 35-летнего мужчину, который шел по тротуару.