В Кировской области задержали 7 мошенников, похитивших у участников СВО 44 млн рублей

В рамках совместной операции правоохранителей были задержаны участники группы мошенников, которые присваивали выплаты участникам СВО. Злоумышленники использовали доверенности, фиктивные браки и ложные обещания о зачислении в тыловые части.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кировской области пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой присваивали выплаты и денежное довольствие участников специальной военной операции. На данный момент установлены 24 потерпевших, а общий ущерб превышает 44 миллиона рублей.

Как сообщает Следственный комитет, фигуранты действовали на территории региона и соседних областей в период с 2024 по 2025 год. Злоумышленники использовали несколько схем обмана: оформляли доверенности на управление финансами бойцов, а также организовывали заключение фиктивных браков, чтобы получить доступ к выплатам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что аферисты также вводили в заблуждение граждан, желающих поступить на военную службу. За крупные суммы они предлагали кандидатам помощь в зачислении в тыловые подразделения, хотя фактически не имели возможности оказать такие услуги. В ходе этих махинаций мошенники получали доступ к банковским счетам военнослужащих и похищали как единовременные выплаты за подписание контракта, так и регулярное денежное довольствие.

Всего в ходе спецоперации МВД, ФСБ и Росгвардии были задержаны семеро участников группы из Кировской области и Татарстана. Пятерым из них уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, и по решению суда они заключены под стражу.

На имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей наложен арест. Сейчас следователи продолжают устанавливать новых пострадавших и обстоятельства совершенных преступлений.