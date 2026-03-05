В Кировской области задержали 7 мошенников, похитивших у участников СВО 44 млн рублей

В Кировской области пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой присваивали выплаты и денежное довольствие участников специальной военной операции. На данный момент установлены 24 потерпевших, а общий ущерб превышает 44 миллиона рублей.
Как сообщает Следственный комитет, фигуранты действовали на территории региона и соседних областей в период с 2024 по 2025 год. Злоумышленники использовали несколько схем обмана: оформляли доверенности на управление финансами бойцов, а также организовывали заключение фиктивных браков, чтобы получить доступ к выплатам.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что аферисты также вводили в заблуждение граждан, желающих поступить на военную службу. За крупные суммы они предлагали кандидатам помощь в зачислении в тыловые подразделения, хотя фактически не имели возможности оказать такие услуги. В ходе этих махинаций мошенники получали доступ к банковским счетам военнослужащих и похищали как единовременные выплаты за подписание контракта, так и регулярное денежное довольствие.
На имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей наложен арест. Сейчас следователи продолжают устанавливать новых пострадавших и обстоятельства совершенных преступлений.