В Кировской области задержали 7 мошенников, похитивших у участников СВО 44 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что аферисты также вводили в заблуждение граждан, желающих поступить на военную службу. За крупные суммы они предлагали кандидатам помощь в зачислении в тыловые подразделения, хотя фактически не имели возможности оказать такие услуги. В ходе этих махинаций мошенники получали доступ к банковским счетам военнослужащих и похищали как единовременные выплаты за подписание контракта, так и регулярное денежное довольствие.