Reuters: танкер Sonangol Namibe поврежден из-за взрыва у порта в Ираке

Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Sonangol Marine Services.

Источник: AP 2024

«Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», — приводит агентство заявление компании.

Уточняется, что через пробоину в борту судна проникает вода, но оно остаётся на плаву.

Ранее стало известно, что Иран нанёс ракетный удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.

Также сообщалось, что вблизи Ормузского пролива двумя ракетами было атаковано грузовое судно под флагом Мальты.

