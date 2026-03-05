Reuters: танкер Sonangol Namibe поврежден из-за взрыва у порта в Ираке

«Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», — приводит агентство заявление компании.
Уточняется, что через пробоину в борту судна проникает вода, но оно остаётся на плаву.
Ранее стало известно, что Иран нанёс ракетный удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.
Также сообщалось, что вблизи Ормузского пролива двумя ракетами было атаковано грузовое судно под флагом Мальты.
