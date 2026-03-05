«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром»

Уфимский «Салават Юлаев» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Путевку в игры на вылет команда оформила после победы над хабаровским «Амуром» со счетом 4:1. Сейчас клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 62 матчах.
«Салават» стал пятым коллективом на Востоке, гарантировавшим себе место в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в регулярном чемпионате командам предстоит провести по 68 встреч.
Плей-офф стартует 23 марта и завершится 23 мая. Действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».
