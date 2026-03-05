Жительница Перми подожгла банк по указанию мошенников

Жительница Перми предстанет перед судом за поджог офиса банка, совершенный по инструкции телефонных аферистов. Подсудимая была уверена, что участвует в «спецоперации по пресечению финансирования терроризма», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В феврале прошлого года с пермячкой связались неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом защиты финансов злоумышленники сначала выманили у женщины 500 тысяч рублей, убедив ее перевести средства на «безопасный счет».
Далее аферисты убедили фигурантку, что она должна «помочь» в задержании преступников, для чего необходимо совершить поджог банковского отделения. Взамен мошенники пообещали списание всех кредитов и освобождение от мнимой уголовной ответственности.
Следуя указаниям, жительница Перми в ночное время пришла к зданию банка, разбила стеклянную дверь и проникла в операционный зал. Там она разлила принесенный с собой бензин и устроила пожар. Огнем было уничтожено имущество на сумму свыше 4,5 млн рублей.
Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции по «горячим следам». Расследование уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.