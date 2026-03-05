Жительница Перми подожгла банк по указанию мошенников

Следуя указаниям, жительница Перми в ночное время пришла к зданию банка, разбила стеклянную дверь и проникла в операционный зал. Там она разлила принесенный с собой бензин и устроила пожар. Огнем было уничтожено имущество на сумму свыше 4,5 млн рублей.