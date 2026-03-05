Ричмонд
Нетрезвая минчанка устроила драку с таксистом и угнала его авто

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минска, которая подралась с таксистом и угнала его автомобиль, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

В милицию обратился водитель такси, который рассказал, что неизвестная женщина бросалась в драку, а затем села за руль его машины и попыталась уехать. Правоохранители оперативно выяснили, что к произошедшему причастна 45-летняя минчанка.

Было установлено, что нетрезвая гражданка попросила таксиста, который завершал зарядку авто, подвезти его. Однако получила отказ, так как водитель собирался ехать на заказ.

«Фигурантка расстроилась, начала руками и ногами наносить мужчине удары, а затем села в такси и начала движение», — сказали в ГУВД.

Таксист пытался остановить угонщицу и схватился за дверь авто, но женщина продолжила ехать и протащила его вместе с машиной. При этом при движении задним ходом она повредила два припаркованных во дворе автомобиля.

Известно, что минчанка имеет 20-летний стаж вождения, но была лишена прав на пять лет за пьяную езду. Против нее возбуждено уголовное дело за угон.