Пенсионерка из Волгограда потеряла 5 млн рублей, поверив мошенникам

В течение двух недель потерпевшая активно пыталась снять крупные суммы в различных отделениях банка. При этом ей неоднократно проводили профилактические беседы и сотрудники банков, и даже полицейские. Они предупреждали о возможной мошеннической схеме и о риске потери денег. Однако пенсионерка настаивала, что ей нужны средства для покупки автомобиля. Что особенно тревожно, все это время рядом с ней находилась ее дочь, которая также оказалась под влиянием телефонных аферистов и общалась с ними.