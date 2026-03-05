Пенсионерка из Волгограда потеряла 5 млн рублей, поверив мошенникам

В Дзержинском районе Волгограда произошел очередной крупный случай обмана, когда 69-летняя местная жительница лишилась всех своих накоплений на сумму более пяти миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
История началась 10 февраля, когда женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником центра информационной безопасности. Он сообщил, что с ее счетов якобы пытаются украсть деньги, и предложил срочно перевести их на так называемый «казначейский» счет, чтобы сохранить накопления.
В течение двух недель потерпевшая активно пыталась снять крупные суммы в различных отделениях банка. При этом ей неоднократно проводили профилактические беседы и сотрудники банков, и даже полицейские. Они предупреждали о возможной мошеннической схеме и о риске потери денег. Однако пенсионерка настаивала, что ей нужны средства для покупки автомобиля. Что особенно тревожно, все это время рядом с ней находилась ее дочь, которая также оказалась под влиянием телефонных аферистов и общалась с ними.
Доверившись звонившим, женщина даже оформила онлайн-заявку на снятие денег, чтобы, как ее убедили мошенники, ускорить процесс «защиты» финансов. В итоге она перевела на указанные злоумышленниками счета более 5 миллионов рублей. Спустя некоторое время аферисты перестали выходить на связь. Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.