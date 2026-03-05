Ричмонд
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда катарские ВВС сбили их, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

«Иранские бомбардировщики были в минутах от удара по крупнейшей военной базе, где размешены американские подразделения, на Ближнем Востоке, перед тем как катарские самолеты сбили их в их первой боевой воздушной миссии… Иранские самолеты были “в двух минутах” от их целей», — говорится в материале.

Речь идет о двух Су-24 «советского времени», которые направлялись в сторону базы Аль-Удейд. На ней размещено около 10 тысяч американских военнослужащих.

На перехват целей были подняты истребители F-15, которые выступили в бой. Сбитые иранские самолеты упали в море, сообщает телеканал.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

