Средняя зарплата в Башкирии выросла до 74 тысяч рублей

Росстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате по итогам 2025 года. В Башкирии показатель вырос на 10 процентов и достиг 74 391 рубля. Однако темпы роста в республике оказались ниже общероссийских. В целом по стране зарплаты увеличились на 13,9 процента, а средний доход россиянина составил 100 360 рублей. Таким образом, разрыв между республикой и федеральным уровнем приблизился к 26 тысячам рублей.
В Приволжском федеральном округе Башкирия заняла шестое место по размеру заработных плат. Лидируют в округе Татарстан с показателем 90 515 рублей (рост на 20 процентов) и Пермский край — 83 646 рублей (плюс 13,1 процента). Средняя зарплата по ПФО — 77 413 рублей, что выше, чем в Башкирии.
В общероссийском рейтинге отставание от регионов-лидеров еще заметнее. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке (214 604 рубля), в Москве (180 861 рубль), Магаданской области (178 076 рублей) и Ямало-Ненецком округе (177 711 рублей). Меньше всего получают жители Ингушетии (44 652 рубля), Чечни (46 652 рубля) и Дагестана (49 925 рублей).
