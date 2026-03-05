Средняя зарплата в Башкирии выросла до 74 тысяч рублей

Росстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате по итогам 2025 года. В Башкирии показатель вырос на 10 процентов и достиг 74 391 рубля. Однако темпы роста в республике оказались ниже общероссийских. В целом по стране зарплаты увеличились на 13,9 процента, а средний доход россиянина составил 100 360 рублей. Таким образом, разрыв между республикой и федеральным уровнем приблизился к 26 тысячам рублей.