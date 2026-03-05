Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде

Речь о Викторе Пильганове, который в декабре 2019 года устроил массовое ДТП на улице Максима Горького. Находясь за рулем отцовской «Тойоты», Пильганов выехал с улицы Алексеевской против одностороннего движения, свернул на Горького через двойную сплошную и врезался в «Ауди». От удара «Ауди» зацепила припаркованный автомобиль «Рено». Обе машины отбросило в группу школьников, которая направлялась на спектакль в ТЮЗ в сопровождении взрослых.