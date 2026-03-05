В Москве задержали курьера, похитившего у 80-летней пенсионерки 14 золотых слитков

По версии следствия, 80-летней москвичке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками государственной организации. Под предлогом угрозы сохранности накоплений они убедили женщину снять деньги со счетов и приобрести золото. Пенсионерка купила 14 золотых слитков и передала их приехавшему к ней незнакомцу. Общий материальный ущерб составил 7 миллионов рублей.