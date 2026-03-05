Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали курьера, похитившего у 80-летней пенсионерки 14 золотых слитков

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, который похитил у 80-летней женщины 14 золотых слитков стоимостью 7 млн рублей. Подозреваемый арестован, полиция устанавливает его соучастников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Московские оперативники задержали 23-летнего жителя Ставропольского края, причастного к хищению сбережений у пожилой жительницы столицы. Злоумышленник работал курьером на телефонных мошенников и забрал у пенсионерки 14 слитков золота. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

По версии следствия, 80-летней москвичке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками государственной организации. Под предлогом угрозы сохранности накоплений они убедили женщину снять деньги со счетов и приобрести золото. Пенсионерка купила 14 золотых слитков и передала их приехавшему к ней незнакомцу. Общий материальный ущерб составил 7 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска Донского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали курьера. Подозреваемый признался, что забрал золото у потерпевшей за денежное вознаграждение, после чего передал драгоценности своим соучастникам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и по решению суда фигурант заключен под стражу. Сейчас полиция ведет поиск организаторов преступной схемы и проверяет причастность посыльного к другим аналогичным эпизодам.