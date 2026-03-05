В Москве задержали двух девушек за обман пенсионерки на 550 тысяч рублей

По данным ведомства, аферисты позвонили 90-летней москвичке и представились сначала специалистами несуществующей телефонной компании, а затем силовиками. Они сказали пенсионерке, что деньги, которые она хранила в банке, собираются похитить. Ее убедили срочно снять накопления и отдать их для «проверки купюр на отпечатки».