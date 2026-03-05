В Азове школьника задержали по подозрению в краже 22 золотых слитков

В декабре 2025 года в полицию с заявлением обратился 72-летний житель Волгограда. Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники убедили его в том, что с его банковского счета пытаются перевести 700 тыс. руб. в недружественное государство. Во время разговора мошенники выяснили, что у пенсионера дома есть 22 золотых слитка. Они убедили жертву отдать их для проверки на подлинность. Ущерб от действий аферистов составил 4 млн руб.