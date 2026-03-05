Ричмонд
В Азове школьника задержали по подозрению в краже 22 золотых слитков

В Азове 16-летнего школьника задержали по подозрению в краже 22 золотых слитков у жителя Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Источник: Коммерсантъ

В декабре 2025 года в полицию с заявлением обратился 72-летний житель Волгограда. Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники убедили его в том, что с его банковского счета пытаются перевести 700 тыс. руб. в недружественное государство. Во время разговора мошенники выяснили, что у пенсионера дома есть 22 золотых слитка. Они убедили жертву отдать их для проверки на подлинность. Ущерб от действий аферистов составил 4 млн руб.

Подросток действовал не один, а в компании 19-летнего подельника, которого также задержали в Ставропольском крае. Оба злоумышленника стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении несовершеннолетнего избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а 19-летнего фигуранта заключили под стражу.

Расследование их противоправной деятельности продолжается.