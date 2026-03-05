В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед на Павловском водохранилище

Руководитель ведомства Кирилл Первов обратился к жителям с предупреждением. Весенний лед коварен: днем температура поднимается выше нуля, солнце разрушает его сверху, а снизу подтачивает вода. Внешне толщина может казаться достаточной, но лед становится рыхлым, напитывается влагой и теряет прочность. Под слоем снега не видно ни промоин, ни трещин, ни ослабленных участков. Те, кто выезжают на технике, рискуют особенно сильно: снегоход создает многократную нагрузку на непрочный покров.