В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед на Павловском водохранилище

На Павловском водохранилище в Башкирии мужчина на снегоходе угодил в промоину, скрытую под снегом. Он не заметил опасный участок, где уже стояла вода, и техника частично ушла под лед. Сам водитель сумел выбраться, на помощь ему пришли спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Руководитель ведомства Кирилл Первов обратился к жителям с предупреждением. Весенний лед коварен: днем температура поднимается выше нуля, солнце разрушает его сверху, а снизу подтачивает вода. Внешне толщина может казаться достаточной, но лед становится рыхлым, напитывается влагой и теряет прочность. Под слоем снега не видно ни промоин, ни трещин, ни ослабленных участков. Те, кто выезжают на технике, рискуют особенно сильно: снегоход создает многократную нагрузку на непрочный покров.
